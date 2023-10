Kriminalität Drogenhandel: Neun Festnahmen binnen Stunden in Hannover Von dpa | 13.10.2023, 05:15 Uhr | Update vor 23 Min. Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Bei einem Einsatz zur Bekämpfung des Drogenhandels hat die Polizei in Hannover binnen weniger Stunden neun Menschen festgenommen. Mehrere der Täter mussten sich nach den Kontrollen am Dienstag einem beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht stellen. Alle handelten den Angaben zufolge in der Innenstadt von Hannover mit Kokain.