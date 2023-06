Darknet Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Cybercrime Drogenhandel im Darknet: Verdächtiger an USA ausgeliefert Von dpa | 26.06.2023, 12:27 Uhr

Ein 33 Jahre alter mutmaßlicher Betreiber der für Drogenhandel genutzten Darknet-Plattform „Monopoly Market“ ist am Montag aus Österreich an die USA ausgeliefert worden. Der Auslieferung und der Festnahme des Verdächtigen im November vergangenen Jahres waren umfangreiche Ermittlungen unter Leitung der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft vorangegangen. Wie ein ZIT-Sprecher am Montag berichtete, wird dem Mann in den USA das illegale Betreiben einer kriminellen Handelsplattform im Darknet sowie „Verschwörung“ zur Geldwäsche vorgeworfen.