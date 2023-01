Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Kriminalität Drogen bei Jugendlichen gefunden Von dpa | 15.01.2023, 10:27 Uhr

Weil mehrere Jugendliche ohne Atemschutzmaske in einer Regionalbahn saßen, ist eine Zivilstreife der Bundespolizei auf sie und schließlich auch auf ihre Drogen aufmerksam geworden. Die vier Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren hätten am Freitagabend ohne Maske in dem Zug in Richtung Bielefeld gesessen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Die Beamten sprachen sie an und bemerkten dabei einen „ungewöhnlichen Geruch von Marihuana“.