Ecstasy-Variante Droge „Blue Punisher" auch in Niedersachsen bekannt Von dpa | 29.06.2023, 05:05 Uhr

Die Ecstasy-Variante „Blue Punisher“, die zum Drogentod einer 13-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern geführt haben soll, ist auch den Behörden in Niedersachsen ein Begriff. Wie das Landeskriminalamt in Hannover auf Anfrage mitteilte, ist die Droge dort bereits seit längerem bekannt. Regelmäßig würden Tabletten dieser Art unter dem Oberbegriff Ecstasy auf Wirkstoffgehalte untersucht. Die „Blue Punisher“-Tabletten hätten dabei nicht immer einen hohen Wirkstoffgehalt, sondern die Werte variierten.