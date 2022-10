Logo IG Metall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Metall- und Elektroindustrie Dritte Tarifrunde: IG Metall Küste verhandelt mit Nordmetall Von dpa | 27.10.2022, 02:48 Uhr

Zur dritten Runde der Tarifgespräche in der Region Küste kommen in Bremen heute Vertreter der IG Metall und des Arbeitgeberverbands Nordmetall zusammen. Die Gewerkschaft fordert für die 130.000 Beschäftigen der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie 8,0 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Von Nordmetall hatte es in den ersten beiden Verhandlungsrunden kein Angebot gegeben. Um 14.00 Uhr soll es von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite Stellungnahmen zu den Gesprächen geben. Auch in den Tarifgebieten Bayern, Baden-Württemberg und Mitte sind am Donnerstag Verhandlungen geplant.