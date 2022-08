ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Unfall Dreijähriger von Auto erfasst: Fahrerflucht, Zeugen gesucht Von dpa | 03.08.2022, 19:17 Uhr

Ein Autofahrer hat am Mittwoch ein drei Jahre altes Kind in Hannover angefahren und ist danach geflüchtet. Der Junge habe den Erkenntnissen zufolge unvermittelt die Fahrbahn betreten, sei vom Auto frontal erfasst worden und habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Ohne sich um das Kind zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin vom Unfallort. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Verursacher des Unfalls in der Woermannstraße.