Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Emsland Dreijähriger über Stunden im Bus vergessen Von dpa | 19.01.2023, 17:05 Uhr

Ein drei Jahre altes Kind ist in Meppen über mehrere Stunden in einem Bus vergessen worden. Der Junge war morgens am Bauernhof seiner Eltern in den Kleinbus eingestiegen und sollte zum Kindergarten gebracht werden. Dort sollte er mit den anderen Kindern von einer Erzieherin in Empfang genommen werden. Das hatte in diesem Fall offenbar nicht geklappt - der Dreijährige blieb im Bus, als die Fahrerin die Tür schloss und weiterfuhr. „Den Vorfall können wir bestätigen“, sagte am Donnerstag eine Sprecherin der Stadt Meppen. Die Stadt sei aber nicht in dem Fall involviert; es handele sich um einen kirchlichen Träger des Kindergartens. Zuerst hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet.