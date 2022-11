Ein dreijähriger Junge hat in Bremen versehentlich seine Mutter in einem Zimmer eingesperrt. Symbolfoto: imago images / MiS up-down up-down Kind dreht Schlüssel um Dreijähriger sperrt Mutter ein: Feuerwehr befreit Familie in Bremen Von Eyke Swarovsky | 24.11.2022, 12:12 Uhr

Viele Eltern von kleinen Kindern verzichten in ihren Wohnungen auf Schlüssel in den Türen. Ein aktueller Feuerwehreinsatz in Bremen zeigt, warum.