Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild Brände Drei Verletzte: Verpuffung in Mehrfamilienhaus in Göttingen Von dpa | 11.07.2023, 15:23 Uhr | Update vor 56 Min.

Bei einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in Göttingen sind drei Menschen verletzt worden. Die Verpuffung löste am Dienstagmorgen einen Zimmerbrand im Dachgeschoss des Wohnhauses aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Feuerwehrleute retteten drei Menschen aus dem brennenden Haus. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht, eine weitere Person erlitt leichte Verbrennungen. Bei dem Brand waren etwa 30 Einsatzkräfte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ursache für die Verpuffung war zunächst unklar.