Unfall Drei Verletzte mit mutmaßlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung Von dpa | 20.07.2022, 06:27 Uhr

Nach einem Gasaustritt in einem Mehrparteienhaus in Hildesheim sind drei Menschen verletzt worden. Sie hätten am Dienstagabend vermutlich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Rettungskräfte wurden demnach in der betroffenen Wohnung von ihrem Kohlenmonoxid-Warngerät gewarnt. Eine bewusstlose und zwei noch ansprechbare Personen seien ins Freie gerettet und erstversorgt worden.