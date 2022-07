Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr auf Einsatzfahrt. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Feuerwehreinsätze Drei Verletzte bei zwei Bränden in Bremen Von dpa | 21.07.2022, 08:30 Uhr

Bei zwei Bränden in Bremen sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Zwei verletzten sich, als ein Mehrfamilienhauses in Bremen-Lehesterdeich brannte, wie die Feuerwehr am frühen Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend stand das Dach des dreigeschossigen Hauses in Flammen, sodass ein Passant auf das Feuer aufmerksam wurde und es meldete. 47 Einsatzkräfte waren eine knappe Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Bis auf die zwei Verletzten konnten die Bewohner, unter denen auch bettlägerige Personen waren, rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.