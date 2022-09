Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Region Hannover Drei Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen der Polizei Von dpa | 01.09.2022, 13:39 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei in Barsinghausen in der Region Hannover sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der Streifenwagen sei auf Einsatzfahrt mit Blaulicht und Horn gewesen, an einer Kreuzung sei es zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, transportierte aber niemanden. Der Hergang des Unfalls und Details wie Alter und Geschlecht der Verletzten waren zunächst unklar. Die Unfallaufnahme lief noch, wie die Sprecherin sagte.