Feuerwehr FOTO: Jens Büttner Feuer Drei Tote nach Brand in Bremer Kleingarten Von dpa | 20.03.2022, 10:02 Uhr | Update vor 31 Min.

Bei einem Brand in einem Bremer Kleingarten sind drei Menschen gestorben. Die Ursache für das Feuer war am Sonntagmorgen noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Das Gartenhaus hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Drei Menschen konnten nur noch tot geborgen werden - ihre Identitäten waren nach Angaben der Polizei noch nicht zweifelsfrei geklärt. Ein 29-Jähriger Mann wurde zudem unverletzt aus dem Garten der Parzelle im Stadtteil Walle gerettet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.