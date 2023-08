Verkehrsunfall Drei Schwerverletzte und eine Tote bei Frontalzusammenstoß Von dpa | 26.08.2023, 12:39 Uhr | Update vor 27 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Aurich sind am Freitag drei Seniorinnen schwer verletzt worden, eine 87-Jährige ist in der Nacht zu Samstag gestorben. Alle vier Frauen waren zunächst in Krankenhäuser gebracht worden, wo die 87-Jährige aus Hinte ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei am Samstag mitteilte.