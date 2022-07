ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Friesland Drei Schwerverletzte bei Unfall mit mehreren Fahrzeugen Von dpa | 27.07.2022, 15:57 Uhr

Bei einem Unfall wegen eines Überholmanövers sind in der Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es zu dem Unfall, als ein 86 Jahre alter Autofahrer nahe der Ortschaft Wiefels auf einer Landstraße in einer langgezogenen Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen wollte. Dabei stieß sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto und dem Lastwagen zusammen.