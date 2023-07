Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehr Drei Schwerverletzte bei Unfall in Friesland Von dpa | 30.07.2023, 15:22 Uhr | Update vor 36 Min.

Beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Friesland sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 70-Jährige wollte mit ihrem Auto am Samstag bei Wangerland von einer Landstraße nach links abbiegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 85 Jahre alter Autofahrer erkannte das zu spät und versuchte das Fahrzeug zu überholen. Es kam zur Kollision. Der 85-Jährige, seine 87 Jahre alte Beifahrerin und die 70-Jährige kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.