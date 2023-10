Bremen Drei Polizisten bei Einsatz in Bremen durch Reizgas verletzt Von dpa | 15.10.2023, 13:23 Uhr | Update vor 27 Min. Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Drei Polizisten sind in Bremen bei einem Einsatz von einem 17-Jährigen mit Reizgas besprüht und dadurch verletzt worden. Die Polizisten wurden im Krankenhaus behandelt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Nacht zu Sonntag wurden zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei auf dem Bahnhofsplatz auf eine rund 20-köpfige Gruppe junger Männer aufmerksam.