Durchsuchungen Drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen Von dpa | 12.01.2023, 11:58 Uhr

Drei Männer, die gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt haben sollen, sind von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Bei der Festnahme am Dienstagnachmittag in Stuhr (Landkreis Diepholz) beschlagnahmte die Polizei Kokain. Anschließend stellten die Beamten bei Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftshäusern weitere Beweismittel sicher: eine Pistole, zwei Schreckschusspistolen und Bargeld. Die drei Verdächtigen - 28, 32 und 36 Jahre alt - befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Das ging am Donnerstag aus einer gemeinsamen Pressemitteilung mehrerer Behörden hervor.