Nachbarschaftsprojekte Drei Millionen Euro gegen soziale Brennpunkte Von dpa | 13.02.2023, 11:43 Uhr

Das Land Niedersachsen stellt drei Millionen Euro für Nachbarschaftsprojekte zur Verfügung, mit denen Integration und Teilhabe gestärkt werden sollen. Bauminister Olaf Lies erklärte am Montag, angesichts hoher Flüchtlingszahlen stünden die Kommunen derzeit vor großen Herausforderungen. „Insbesondere in Orts- und Stadtteilen, die von Arbeitslosigkeit, schlechter Wohnqualität und hohem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund geprägt sind, besteht weiterhin die Notwendigkeit, mit geeigneten Maßnahmen präventiv Konflikten und einer stärkeren sozialen Brennpunktbildung entgegenzuwirken“, sagte der SPD-Politiker.