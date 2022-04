ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Lüneburg Drei Männer bei Verpuffung auf Firmengelände verletzt Von dpa | 26.04.2022, 16:24 Uhr

Bei einer Verpuffung auf einem Firmengelände im Landkreis Lüneburg sind drei Männer verletzt worden. Ein 56-Jähriger wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Hamburg geflogen, ein 19-Jähriger kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Für die beiden schwer verletzten Männer bestehe aber aktuell keine Lebensgefahr. Ein weiterer, 62 Jahre alter Mann erlitt bei dem Brand in Dahlenburg leichte Verletzungen.