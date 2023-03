Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteil Drei Jahre Haft wegen Betrugs mit Online-Banking Von dpa | 06.03.2023, 13:47 Uhr

Wegen Computerbetrugs in fünf Fällen ist ein 24-Jähriger vom Landgericht Hannover zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Ein mitangeklagter 41-Jähriger erhielt am Montag eine Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren wegen Beihilfe, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die Männer sich unberechtigt Geld von fremden Bankkonten überwiesen und dadurch bis zu 400.000 Euro erbeutet hatten. Sie sollen zu einer Bande gehören, die insgesamt 3,5 Millionen Euro ergaunert haben soll. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.