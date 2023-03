Galeria Kaufhaus-Schließungen Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Einzelhandel Vier Galeria-Filialen in Niedersachsen sollen schließen Von dpa | 13.03.2023, 16:44 Uhr

Von den angekündigten Schließungen beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sind auch vier Standorte in Niedersachsen betroffen. Wie aus einer Konzernmitteilung vom Montag hervorgeht, sollen die Warenhäuser in Celle, Braunschweig, Oldenburg und Hildesheim geschlossen werden. Es sei geplant, die bundesweit betroffenen Filialen in zwei Wellen zu schließen. Nach dieser Planung wäre in Celle am 30. Juni dieses Jahres Schluss, Braunschweig, Oldenburg und Hildesheim müssen sich auf eine Ende zum 31. Januar 2024 einstellen.