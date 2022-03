Polizeiwagen FOTO: David Inderlied Hannover Drei Frauen sollen 16-Jährige schwer verletzt haben Von dpa | 16.03.2022, 13:38 Uhr | Update vor 44 Min.

Drei junge Frauen sollen eine 16-Jährige im Vahrenwalder Park in Hannover attackiert und mit einem Stichwerkzeug lebensgefährlich verletzt haben. Anschließend seien sie am Dienstagabend aus der Grünanlage geflohen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Hinweise. Nach Zeugenaussagen sollen die Drei die 16-Jährige, die auf einer Parkbank saß, bedrängt haben. Bevor die Polizeistreifen vor Ort waren, rannten die Angreiferinnen weg.