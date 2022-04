Krankenwagen FOTO: Hendrik Schmidt Bremerhaven Drei Autos krachen zusammen: Fünf Verletzte Von dpa | 08.04.2022, 10:12 Uhr | Update vor 47 Min.

Fünf Menschen sind bei einem Autounfall in Bremerhaven verletzt worden. Ein Pkw war am Donnerstagnachmittag auf der Wulsdorfer Rampe aus bislang ungeklärter Ursache mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.