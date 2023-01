Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Grafschaft Bentheim Drei Autos kollidieren in Nordhorn: Senior schwer verletzt Von dpa | 28.01.2023, 10:02 Uhr

Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein 81-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 50-jähriger Fahrer blieb am Freitagmorgen wegen einer roten Ampel stehen, dies übersah der 81-Jährige und fuhr mit seinem Wagen hinten auf das andere Fahrzeug auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Aufprall wurde zudem das Auto vor dem 50-Jährigen beschädigt. Der 50-Jährige hatte leichte Verletzungen.