Drachenfest Foto: Lars Penning/dpa Drachenfest bereitet bunten Himmel über Meer von Norddeich Von dpa | 19.05.2023, 17:30 Uhr

Unzählige bunte Drachen haben sich am Freitag zum Drachenfest über dem Norddeicher Himmel getummelt. Über 80 Teilnehmer kündigte der Veranstalter für das diesjährige Drachenfest in dem Ortsteil der Stadt Norden an. Die Fluggeräte stellten unter anderem die Videospielfigur Mario oder Wesen aus der Videospielreihe Pokémon dar, wie auf Bildern zu sehen war. Noch bis Sonntag präsentieren die Drachenflieger ihre kunstvollen Gebilde.