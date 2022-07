Der Angeklagte spricht mit seinem Anwalt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa - ACHTUNG: Person(en) wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt FOTO: Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down Landgericht Verden Doppelmord: Angeklagter will im Auftrag gehandelt haben Von dpa | 07.07.2022, 13:16 Uhr

Der Angeklagte im Prozess um den zweifachen Mord und den versuchten Mord in Fischerhude will im Auftrag die tödlichen Schüsse abgegeben haben. Ein Polizeibeamter sagte am Donnerstag vor dem Landgericht Verden, bei einer sechseinhalbstündigen Vernehmung im Januar habe der 64-Jährige behauptet, der Bruder beziehungsweise Sohn der Getöteten habe ihm die Tatwaffe gegeben und ihn mit den Morden beauftragt. Er habe ihm auch ein konkretes Datum für die Tat genannt.