Warum gerade die Zahnärzte hier helfen können, unterstrich Ministerin Özkan: „Sie sind oft die Ersten und Einzigen, die die Opfer zu Gesicht bekommen.“ 80 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt hätten Verletzungen im Hals- und Kopfbereich, etwa in Form abgebrochener Zähne oder gebrochener Kiefer. Der Zahnarzt könne einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Spirale der Gewalt durchbrochen werde, so Özkan.

Michael Sereny, Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, wies zudem auf den Zusammenhang zwischen Vernachlässigung speziell von Kindern und deren Zähnen hin: Bei Kindern stimme der Zustand des Gebisses sehr häufig mit dem körperlichen und seelischen Gesamtzustand überein.

Zudem werde ein spezieller Befundbogen im Internet eingestellt und an die Praxen verschickt, kündigte KZVN-Vorsitzender Carl an. Dieser soll es ermöglichen, mögliche Verletzungen und Spuren häuslicher Gewalt „gerichtsfest zu sichern“, erklärte der Mediziner. Aber: „Der Bogen wird nur dann ausgefüllt, wenn der Patient damit einverstanden ist.“ Die ärztliche Schweigepflicht bleibe =gewahrt.

Die Materialien werden in den nächsten Tagen an alle 7541 Zahnärzte in Niedersachsen geschickt. Ähnliche Initiativen gibt es bereits in Nordrhein-Westfalen und Hessen. (mit epd)