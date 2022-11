DocMorris Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Bremen DocMorris-Mutter Zur Rose schließt Logistikstandort Eurapon Von dpa | 25.11.2022, 07:31 Uhr

Die Versand-Apotheke Zur Rose strafft den Vertrieb in Deutschland und unternimmt nach eigenen Angaben weitere Schritte zu mehr Profitabilität. In Bremen schließt die Gruppe per Ende 2022 den Logistikstandort der Eurapon Pharmahandel GmbH und stellt gleichzeitig die Marke Eurapon ein.