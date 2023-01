Alexander Dobrindt Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Verteidigung Dobrindt: Pistorius muss verlorene Zeit aufholen Von dpa | 17.01.2023, 12:18 Uhr

Der künftige Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) muss aus Sicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unter seiner Vorgängerin liegen gebliebene Projekt schnell anpacken. „Verlorene Zeit muss aufgeholt werden“, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Der Nachfolger der bisherigen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) müsse das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr umgehend umsetzen. Pistorius trete eine herausfordernde Aufgabe an, zu dem ihm die CSU Erfolg wünsche.