Parteien Dobrindt kritisiert die „Respektlos-Ampel" scharf Von dpa | 19.07.2023, 08:51 Uhr

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Bundesregierung scharf kritisiert. „Die Ampel ist die Koalition der großen Respektlosigkeit. Wir wollen dieser Respektlos-Ampel unsere Respekt-Agenda entgegensetzen“, sagte Dobrindt am Mittwoch im Deutschlandfunk vor einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe. „Was Wohlstand, was Wachstum, was Wirtschaftskraft anbelangt, nimmt Deutschland ab. Europa wächst, die Welt wächst, Deutschland nimmt weiter ab“, beklagte Dobrindt.