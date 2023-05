DLRG Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Hilfsorganisation DLRG-Rettungsschwimmer retten 836 Menschen vor dem Ertrinken Von dpa | 11.05.2023, 11:20 Uhr

Die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben im vergangenen Jahr so viele Menschen wie seit fast 40 Jahren nicht vor dem Ertrinken gerettet. 2022 seien 836 Menschen aus dem Wasser gerettet worden - ein Jahr zuvor seien es 775 gewesen, teilte die DLRG am Donnerstag in Augsburg mit. Mehr Ertrinkende wurden zuletzt 1983 gerettet, damals waren es 1100. Im vergangenen Jahr ertranken 355 Menschen in Deutschland, 56 mehr als 2021. „Nach Einsätzen im Wasser zeigt sich immer wieder, dass die in Not geratenen Personen keine guten Schwimmerinnen und Schwimmer sind oder gar nicht schwimmen können“, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt.