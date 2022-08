Die Rettungsschwimmerinnen Linda (hinten) und Charlotte beobachten vom Hauptturm der DLRG am Ostseestrand auf der Halbinsel Darss-Fischland-Zingst den Badebetrieb. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Statistik DLRG-Bilanz: 23 Menschen bis Juli in Niedersachsen ertrunken Von dpa | 04.08.2022, 11:20 Uhr

In Niedersachsen sind in den ersten sieben Monaten 2022 mehr Menschen ertrunken als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt starben von Januar bis Juli 23 Menschen in dem Bundesland beim Baden - im Vorjahreszeitraum waren es 15, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag zur Zwischenbilanz mitteilte.