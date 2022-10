LNG-Pipeline Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Umweltverschmutzung Diskussion um Biozid-Einleitung in LNG-Terminal-Abwässer Von dpa | 25.10.2022, 21:31 Uhr

Umweltschützer, Fischer und Bürger haben an der geplanten Einleitung von Bioziden in Abwässern des LNG-Terminals in Wilhelmshaven scharfe Kritik geübt. „Da reden wir nicht nur über Chlor, sondern über zahlreiche Verbindungen“, sagte etwa Imke Zwoch vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bei einer Informationsveranstaltung des Umweltministeriums zum LNG-Terminal am Dienstagabend im Wattenmeer-Besucherzentrum in Wilhelmshaven. Die eingeleiteten Mengen müssten kontinuierlich überwacht werden. In den Antragsunterlagen des Terminal-Betreibers Uniper seien Messungen im Dauerbetrieb nur im monatlichen Rhythmus vorgesehen, kritisierte Zwoch. Zu der Veranstaltung waren mehrere hundert Interessierte gekommen.