Wahlkampf CDU Bremen Foto: Focke Strangmann/dpa/Archivbild up-down up-down Bürgerschaft Diskussion Landtagswahl: Personalmangel in Kitas und Schulen Von dpa | 03.05.2023, 21:40 Uhr

In Kindertagesstätten und Schulen gibt es nach übereinstimmender Einschätzung führender Politikerinnen und Politiker im Land Bremen einen Personalmangel. CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff forderte deshalb mehr Geld für Bildung zuungunsten anderer Bereiche. „Wir müssen dazu bereit sein, woanders Ansprüche einzustellen“, sagte Imhoff am Mittwoch in Bremen. Hintergrund war eine bisweilen hitzige Podiumsdiskussion zwischen Kandidatinnen und Kandidaten der Bremer Landtagswahl. Die Wahl ist am 14. Mai.