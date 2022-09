Die Kult-Disko blickt auf eine über 40-jährige Geschichte zurück. Foto: imago images/Panthermedia up-down up-down Abschied für Partygänger Aus für Kult-Disko im Norden: Abrissparty mit 500 Litern Freibier Von Maximilian Matthies | 18.09.2022, 12:45 Uhr

Der Klub im Norden galt bis in die 1990er-Jahre als eine der größten Land-Diskotheken in Deutschland, nun rückten die Baggern an. Zur Abrissparty standen 500 Liter Freibier bereit.