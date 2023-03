Naturkundemuseum Osnabrück Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Naturkundemuseum Diorama zeigt die Welt vor 300 Millionen Jahren Von dpa | 10.03.2023, 16:02 Uhr

Einen Einblick in die Vegetation vor 300 Millionen Jahren wird das Osnabrücker Naturkundemuseum am Schölerberg bei seiner Neueröffnung Ende April geben. Im Mittelpunkt steht ein lebensechter Karbonwald, der das Osnabrücker Land zur damaligen Zeit zeige, teilte das Museum am Freitag mit. Damals sei die Vegetation eine völlig andere gewesen als heute, mit Pflanzen und Tieren, die es heute nicht mehr gebe, hieß es.