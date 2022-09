Automatisches Kolonnen-Parksystem für Lastwagen Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Heidekreis Digitales Lkw-Parksystem soll Autohof entlasten Von dpa | 14.09.2022, 18:16 Uhr

Dank eines neuen digitalen Systems sollen Lastwagen auf einem neuen Autohof an der Autobahn 7 in Bad Fallingbostel (Heidekreis) künftig platzsparender parken können. Dabei geben die Fahrer und Fahrerinnen zunächst ihre geplante Parkzeit an, das System weist ihnen dann abhängig davon und von der Größe des Fahrzeugs einen Parkplatz zu. So sollen mehrere Laster hintereinander stehen können, ohne sich gegenseitig zu blockieren.