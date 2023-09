Musik Dieter Bohlen geht 2024 auf Open-Air-Tour: Start in Bremen Von dpa | 15.09.2023, 12:24 Uhr | Update vor 16 Min. Show mit Fernsehstar Dieter Bohlen Foto: Michael Bahlo/dpa up-down up-down

Dieter Bohlen wird im kommenden Jahr eine Open-Air-Tour durch Deutschland starten. Das erste Konzert soll am 19. Juli auf der Seebühne in Bremen stattfinden. „Meine Fans haben mir in meiner ganzen Karriere die Treue gehalten, deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass meine Band und ich alles geben, um mit ihnen einen unvergesslichen Konzertabend zu erleben“, teilte Bohlen am Freitag in einer Pressemitteilung des Veranstalters mit. Weitere Stationen der Tour sind unter anderem Lübeck, Chemnitz und Hanau.