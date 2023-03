Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Goslar Diebesgut für 10.000 Euro gehortet - zwei Haftbefehle Von dpa | 13.03.2023, 16:40 Uhr

Diebesgut im Wert von etwa 10.000 Euro hat die Polizei bei zwei Männern in Seesen (Kreis Goslar) sichergestellt. Die 50 und 54 Jahre alten Männer wurden wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Diebstahl in Untersuchungshaft genommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein dritter Mann (62) sei als Komplize verdächtig, aber auf freiem Fuß geblieben. Die Männer unterhielten in Seesen ein Lager mit Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken und anderen Waren, die als Diebesgut identifiziert wurden. Auch in einem Auto seien gestohlene Waren sichergestellt worden.