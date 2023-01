Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Bad Nenndorf Diebe stehlen Senior EC-Karte: Mehr als 38.000 Euro Schaden Von dpa | 19.01.2023, 13:35 Uhr

Diebe haben einem Senior in Bad Nenndorf westlich von Hannover die Bankkarte gestohlen und damit innerhalb von zwei Tagen 143-mal Bargeld an Automaten und in Geschäften abgehoben. Die Täter erbeuteten so mehr als 38.000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge waren die unbekannten Täter an die EC-Karte und die zugehörige PIN gelangt, als 83-Jährigen am Montag in einer Bank in Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg an einem Geldautomaten Geld abhob.