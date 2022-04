ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Landkreis Osnabrück Diebe stehlen Rührwerke für Biogasanlage Von dpa | 22.04.2022, 23:49 Uhr

Unbekannte haben mehrere motorbetriebene Rührwerke für eine Biogasanlage in Neuenkirchen im Landkreis Osnabrück gestohlen. Dabei sei ein Schaden von rund 75.000 Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die rund zehn Geräte seien in der Nacht auf Mittwoch von einem Bauernhofgelände entwendet worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.