Landkreis Northeim Diebe stehlen gusseiserne Badewanne Von dpa | 15.01.2023, 14:27 Uhr

Zwei Unbekannte haben in Einbeck (Landkreis Northeim) eine gusseiserne Badewanne von einem Grundstück geklaut. Ein Mann und eine Frau wurden nach Polizeiangaben von Sonntag dabei beobachtet, wie sie die gusseiserne Badewanne in einen weißen Kastenwagen einluden. Der Wagen mit unbekanntem ausländischen Kennzeichen entfernte sich daraufhin am Samstagnachmittag vom Tatort. Zeugen gaben an, dass während der Fahrt eine laute Melodie aus dem Kastenwagen erklang. Die Ermittlungen der Polizei zu der Identität der Diebe dauert an.