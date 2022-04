ARCHIV - Ringelgänse grasen auf einer Salzwiese. Foto: Wolfgang Runge/dpa/Archivbild FOTO: Wolfgang Runge Tiere Die Wattenmeerküste feiert die Ringelganstage Von dpa | 22.04.2022, 12:57 Uhr

Jedes Jahr im Frühjahr kommen Zehntausende Ringelgänse an die Wattenmeerküste Schleswig-Holsteins. Hier stärken sie sich für den Weiterflug in die sibirischen Brutgebiete. Und auch wenn Gänse nicht immer gern gesehene Gäste sind - in diesen Tagen werden sie gefeiert.