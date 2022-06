Zahlreiche Autos fahren am auf der Autobahn. Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild FOTO: Thomas Banneyer Verkehr Dichter Reiseverkehr staut sich auf Fernstraßen Von dpa | 16.06.2022, 13:09 Uhr

Dichter Reiseverkehr hat am Donnerstag zu Staus und stockendem Verkehr auf vielen Autobahnen in Niedersachsen und Bremen geführt. So staute sich der Verkehr auf der Autobahn 1 von Osnabrück Richtung Bremen zwischen dem Dreieck Stuhr und dem Bremer Kreuz am Mittag auf bis zu zwölf Kilometern Länge. „Da ist sehr viel los“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Alhorn. Als Grund sei vor allem der erhöhte Reiseverkehr anzunehmen.