Leute Diane Kruger fühlt sich im Ski-Anzug am selbstbewusstesten Von dpa | 31.08.2023, 21:43 Uhr Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger

Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger hat schon viele edle Roben getragen - doch am selbstbewusstesten fühlt sie sich im Ski-Anzug. Das sagte die 47-Jährige am Donnerstag bei der Feier zum 50. Firmenjubiläum der Modemarke Marc Cain im schwäbischen Bodelshausen. „Man fühlt sich so unbesiegbar auf der Piste“, ergänzte sie.