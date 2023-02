Wolf Foto: Ingo Wagner/dpa/Grafik up-down up-down Tiere Dialog zur umstrittenen Regulierung des Wolfsbestands Von dpa | 02.02.2023, 06:35 Uhr

Der Wolf bringt die Weidetierhalter in Not - sie warnen schon seit Jahren vor der Ausbreitung in Niedersachsen. Eine Regulierung des Wolfsbestands ist aber umstritten. Zwei grüne Minister laden zum Dialog.