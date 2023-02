Ukrainische Flagge Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesellschaft Diakonie erinnert an Kriegsopfer und würdigt Hilfe Von dpa | 23.02.2023, 11:56 Uhr

Vor dem ersten Jahrestag des Kriegs in der Ukraine am Freitag hat die Diakonie in Niedersachsen der Opfer gedacht und gleichzeitig das große Engagement vieler Helfer gewürdigt. „Tausende sind durch diesen Konflikt gestorben - was für eine Vergeudung von Leben, was für ein Schmerz für die Angehörigen, was für ein Wahnsinn“, sagte der Vorstandssprecher der Diakonie, Hans-Joachim Lenke, am Donnerstag. „Viele ukrainische Geflüchtete konnten in Deutschland Schutz finden, auch dank des Engagements vieler Ehrenamtlicher“, sagte Lenke.