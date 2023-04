Deutscher Gewerkschaftsbund Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Tag der Arbeit DGB plant über 60 Veranstaltungen am 1. Mai: Klingbeil dabei Von dpa | 27.04.2023, 12:39 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat für den Tag der Arbeit (1. Mai) am Montag mehr als 60 Veranstaltungen in Niedersachsen angekündigt. In Lehrte bei Hannover wird neben DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh auch SPD-Chef Lars Klingbeil sprechen, wie der DGB am Donnerstag mitteilte.