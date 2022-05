Der Schriftzug «Gemainsam Zukunft gestalten» ist auf dem Banner von Demonstranten zu lesen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild FOTO: Moritz Frankenberg Gewerkschaften DGB in Niedersachsen fordert offene Grenzen für Geflüchtete Von dpa | 01.05.2022, 15:03 Uhr

Nach coronabedingter Zwangspause ist am Tag der Arbeit auf vielen Plätzen in Niedersachsen und Bremen wieder zu Frieden, Gerechtigkeit und sozialem Zusammenhalt aufgerufen worden. „Seit drei Jahren befinden wir uns im Krisenmodus. Erst die Pandemie mit all ihren schrecklichen Folgen. Und jetzt dieser barbarische Krieg“, sagte Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB in Niedersachsen, am Sonntag in Hildesheim.